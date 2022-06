Scotti: «Dybala può ritrovarsi all’Inter. Lukaku? Marotta maestro! Asllani…»

L’Inter sta per chiudere tre trattative importanti: Dybala, Lukaku e Asllani. Nerazzurri protagonisti indiscussi del mercato. Ne ha parlato l’agente Paolo Scotti a Tmw radio

TRIO NERAZZURRO − L’agente Scotti ha commentato le operazioni Dybala, Lukaku e Asllani: «Credo che Dybala sia un grande giocatore. Trovando un ambiente sano e ritrovando Marotta credo possa dare di più rispetto a quanto ha dato alla Juventus negli ultimi anni. Credo che la Roma lo abbia trattato ma alla fine ha scelto l’Inter. Lukaku? Per chiudere l’operazione dovranno sicuramente essere superati degli ostacoli economici non indifferenti. L’Inter ovviamente ha Marotta, che è uno maestro per quando si parla di trattative. Asllani? Trasferimento incredibile perché farà un salto di qualità sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista economico».