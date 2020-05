Sconcerti: “Wanda Nara procuratrice migliore di Raiola? Icardi unico con…”

Intervenuto all’interno della rubrica a lui riservata su “Calciomercato.com”, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato di Wanda Nara e del contratto che è riuscita a far sottoscrivere a Mauro Icardi con il PSG

OPERAZIONE – Queste le parole di Mario Sconcerti su Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, attaccante in prestito con diritto di riscatto al PSG. «E se Wanda Nara fosse la migliore di tutti? Se sapesse fare il procuratore meglio di Raiola? L’unico giocatore oggi senza contratto, ma già con un rinnovo ai prezzi del vecchio calcio è Icardi, il suo assistito. Wanda Nara ha firmato un accordo con il PSG da 10 milioni l’anno per 4 anni, addirittura nel settembre scorso, quando Icardi era ancora un giocatore dell’Inter. Cioè una cifra di altri tempi sottoscritta 5 mesi prima all’arrivo del virus e 7 mesi prima di qualunque taglio di stipendi. Un’operazione spettacolosa. Conosco poco la Signora Icardi. Qualche talk show, qualche intervista sui giornali. Molte foto audaci da sola o sul corpo del ragazzo che mi sarei risparmiato. Le ho sempre dato un grande rispetto a priori perché una donna, che di mestiere fa la bella, genera 5 figli in pochi anni, vuol dire che mette l’idea di famiglia davanti a se stessa. E questo lo rispetto profondamente. Il resto sono fatti suoi e sono fatti sempre migliori per il suo assistito».