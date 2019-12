Sconcerti: “Vidal giocatore di grande temperamento! Inter esaurita”

Arturo Vidal è il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. L’Inter proverà ad accontentare il proprio allenatore, che cerca rinforzi a centrocampo. A proposito dell’eventuale arrivo del centrocampista cileno si è espresso Mario Sconcerti che, sulle frequenze di “TMW Radio”, parla proprio di Vidal. Una battuta, infine, sullo stato di salute dell’Inter alla fine di questo 2019.

COMPLETO – Arturo Vidal sarebbe il giusto rinforzo per il centrocampo dell’Inter, ne è convinto Mario Sconcerti: «Vidal? Vale molto, perché è un giocatore che tecnicamente ha un percorso lungo ma è anche di grande temperamento. È un giocatore completo. L’unico problema sarà l’età, ma non adesso. E’ un giocatore che vive di battaglie. Io credo che per una squadra che deve continuamente dimostrare una superiorità sia tecnica che fisica, Vidal è il giocatore ideale».

ESAURITA – Mario Sconcerti infine, con uno sguardo all’anticipo di stasera fra Sampdoria e Juventus, parla dell’Inter arrivata un po’ a corto di energie: «L’Inter è arrivata esaurita a questo finale di anno in campionato. Gli infortuni, uno dietro l’altro, l’hanno prosciugata. Non credo che la Juve si faccia condizionare dalla Supercoppa, visto che gioca tre partite a settimana da mesi. Dovesse perdere a stasera Marassi non sarà perché deve giocare domenica. Ha un organico che può sopportare tranquillamente questo ritmo. Vedo più in imbarazzo l’Inter, che è arrivata un po’ stremata. Non dimentichiamo che i nerazzurri, nelle ultime tre partite, ne hanno persa una e pareggiate due. È un momento delicato».