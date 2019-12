Sconcerti: “Vidal? Fior di centrocampista! Conte si fida solo di chi conosce”

Vidal è l’obiettivo numero uno per il centrocampo dell’Inter di Conte. Il cileno, attualmente in forza al Barcellona, ha caratteristiche uniche ed esperienza internazionale, utile ad un gruppo giovane come quello nerazzurro. Sconcerti, sulle frequenze di “TMW Radio”, si esprime sul calciatore e sulle strategie di mercato nerazzurre

OTTIMO ACQUISTO – Arturo Vidal sarebbe un ottimo acquisto per l’Inter, ne è convinto Mario Sconcerti: «Antonio Conte si fida solo dei giocatori che conosce. Li segue molto, ha una visione diversa. Altrimenti non avrebbe preso Nicolò Barella e Stefano Sensi. Magari sarebbe andato a cercare giocatori all’estero. Si fida di se stesso. Vidal è un fior di centrocampista, ricordate che il miglior centrocampo della Juventus è stato quello composto da lui, Claudio Marchisio e Andrea Pirlo. È un calciatore che ha caratteristiche che il centrocampo dell’Inter non ha. Gioca titolare nel Barcellona e non costerebbe molto. Certo ha una certa età ma ha grande esperienza ed è un calciatore internazionale. Conosce già l’allenatore, sarebbe un ottimo acquisto».