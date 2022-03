Sconcerti: «Vero problema Inter non considerato troppo. Ora non favorita»

Per Sconcerti l’Inter non è più favorita per vincere la Serie A. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista prova a capire quale sia il problema dell’ultimo periodo.

NIENTE CAMBI – Mario Sconcerti mette a confronto le prime tre in classifica più la quarta che si sta avvicinando: «Milan e Napoli sono allenate molto bene, non sono sicuro lo stesso dell’Inter. Mi sembra che stiano facendo un lavoro migliore Stefano Pioli e Luciano Spalletti, perché hanno avuto la forza di cambiamenti importanti per esempio a centrocampo. Nei momenti in cui serviva un rilancio c’è stato, non l’ho visto nell’Inter. Le parole di Massimiliano Allegri (vedi articolo)? Può arrivare a 83 punti la Juventus, è a 59».

GRANDE DUBBIO – Sconcerti entra nella critica per l’ultimo periodo: «L’Inter merita comunque fiducia, perché ha dimostrato di meritarla. Io credo però che il vero limite dell’Inter secondo me arrivi da un lato che non abbiamo mai considerato abbastanza: la squadra attuale è il risultato di una società in grossa difficoltà, in crisi economica. Questo si vede dalla magrezza della costruzione dell’Inter: l’anno scorso aveva fuori Radja Nainggolan, Christian Eriksen, Stefano Sensi e Ashley Young, aveva giocatori di cui non sapeva nemmeno che utilizzo fare. Oggi non sa sostituire un regista, un centrocampista: tre volte Marcelo Brozovic non ha giocato e ha provato tre giocatori diversi. Non ne è andato bene uno, questo è un problema serio che sarebbe imperdonabile in una situazione normale per una grande squadra. Ci siamo voluti dimenticare, e magari va bene così, che l’Inter è la fotografia di una squadra in grande difficoltà economica. Pensavamo che risolto il problema di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku fosse risolta tutta l’Inter, ma questa è la vera giustificazione tecnica. Non è la favorita, ma è ancora ampiamente in corsa».