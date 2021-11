Sconcerti: «Una vera notizia dal derby Milan-Inter. Due nerazzurri stanchi»

Sconcerti, in collegamento su Pressing, ha commentato il Derby tra Milan-Inter. Il giornalista ritiene due giocatori dell’Inter a corto di fiato.

DISTANZA − Mario Sconcerti ritiene bugiardo il gap in classifica dopo la partita di ieri sera: «Devo dire che la partita è stata bellissima, tante in questo campionato. Bellissimo derby, la vera notizia è data dalla distanza in classifica tra due squadre. Vedendo questa partita la distanza di sette punti non è giustificabile. Inter e Milan si equivalgono, qualche rimpianto per i nerazzurri che hanno perso qualche giornata prima di assestarsi. Tutto è cambiato sul rigore di Lautaro Martinez, ma Inter tante occasioni non concretizzate».

INTERPRETI − Sconcerti parla delle gare di Zlatan Ibrahimovic e Lautaro Martinez: «Di Ibrahimovic non c’è stata prestazione, ho visto solo un tiro dello svedese. Non è stata la sua partita. Milan-Inter è stata una partita bellissima non per la qualità dei singoli ma per lo spirito con cui hanno giocato le due squadre. Male Ibrahimovic ma anche Lautaro Martinez che è alla quinta partita senza gol, momento complessivamente sottotono. Lautaro Martinez e Nicolò Barella stanno rifiatando, comincia la prima stanchezza».