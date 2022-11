Sconcerti: «Thuram? Inter vuole tutelarsi soprattutto da un attaccante!»

L’Inter fa sul serio per Thuram, attualmente impegnato con la Francia ai Mondiali. Il club nerazzurro è pronto ad offrire un contratto importante (vedi articolo). Secondo Mario Sconcerti, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio -, l’intenzione è quella di sostituire un attaccante in particolare

SOSTITUTO – L’Inter non vuole farsi scappare Marcus Thuram, attaccante figlio d’arte e attualmente impegnato con la Francia al Mondiale in Qatar. Secondo Mario Sconcerti, il club nerazzurro vuole cautelarsi per via delle condizioni di Joaquin Correa: «Da chi vuole tutelarsi l’Inter? Credo da Correa, non ha mai convinto in questo anno e mezzo. Thuram è molto più centravanti dell’argentino, ma con Lukaku che tarda molto a riprendersi dall’infortunio credo si sia cercato un giocatore di questo tipo. È un giocatore interessante questo, se dovessero fare il cambio con uno sceglierebbero Correa».