Sconcerti torna a parlare della questione Suning, ritenendo la proprietà cinese vicina a lasciare l’Inter. Il giornalista, nel corso della sua rubrica su “Calciomercato.com”, ha parlato anche della possibilità che Conte rimanga in nerazzurro anche nella prossima stagione.

SITUAZIONE COMPLESSA – Per Mario Sconcerti a breve l’Inter cambierà proprietario: «Premetto, non conosco i beni e le possibilità economiche di Suning. Però quando si arriva a questo punto è difficile tornare indietro. Questo famoso prestito da 250 milioni è fondamentale per chiudere la stagione. Ci sono sette stipendi arretrati, c’è la gestione ordinaria da tenere in conto. Quello che si sottolinea poco è che ai 651 milioni di debito oggi si sommerebbero altri 250 milioni, per un totale di circa 900 milioni di debito: siamo ben oltre la valutazione che Suning ha dato della società a BC Partners. A questo punto mi sembra che l’unica strada sia quella di vendere».

E IN PANCHINA? – Sconcerti parla del futuro di Antonio Conte: «Credo abbia ragione a chiedere alla società “E adesso che succede?”. Io non lo so. Credo che stia bene all’Inter, ma sa anche quella che è la realtà dei fatti. Diciamo che è un anno zero per tutti. La Superlega ha dimostrato una disperazione generale allargata. Bisognerà vedere anche cosa faranno gli altri».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara