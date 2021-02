Sconcerti sulla lotta scudetto: «Juventus unica potenziale avversaria dell’Inter»

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Sconcerti – giornalista sportivo -, intervenuto a “Stadio Aperto” sulle frequenze di TMW Radio, considera la Juventus come unica rivale scudetto dell’Inter nonostante l’attuale distanza in classifica

DERBY D’ITALIA TRICOLORE – Per Mario Sconcerti quest’anno la Serie A sarà sfida a due fino a fine stagione: «La Juventus aveva tanti assenti. Mi piace sempre di più Federico Chiesa e sono contento abbia giocato per quattro anni nella mia Fiorentina. Chiesa è un giocatore estremamente interessante e la Juventus gli ha dato quello che non potevamo dargli, un’aria da grande giocatore. Questo lo ha portato a fare uno step in più. In questo momento la Juventus mi sembra l’unica potenziale avversaria dell’Inter». Questo il pensiero odierno di Sconcerti sulla lotta scudetto, da cui viene tagliata il Milan.