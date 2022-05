Sconcerti stila una Top-10: «Due del Milan in vetta! I croati e Dimarco dell’Inter…»

Sconcerti elogia due giovani calciatori del Milan capolista, citando invece l’esempio di Dimarco nell’Inter. Il noto giornalista, nella consueta rubrica “Un cappuccino con Sconcerti” per il portale CalcioMercato.com, spiega perché questa Serie A può definirsi povera da più punti di vista. E cita alcuni giocatori che lo stanno impressionando positivamente nel campionato italiano

POCHI PICCHI – Non può dirsi certo soddisfatto dello spettacolo della Serie A di questa stagione Mario Sconcerti, che si sofferma sulla crescita di alcuni singoli: «È stata una magnifica lotta per lo scudetto. Non un magnifico campionato! Sono stati pochi i giocatori che hanno aumentato in modo netto il loro valore di mercato. Mettiamoci dentro anche l’inflazione e la povertà del tempo ma – se mi fermo alle prime dieci squadre – ho difficoltà ad arrivare a una decina di giocatori. La sorpresa in assoluto è Pierre Kalulu, 22 anni, e una mezza stagione ad altissimo livello. Accanto a lui Sandro Tonali, oggi uno dei più costosi in Europa. […] Ivan Perisic e Marcelo Brozovic sono stati bravissimi, ma non sono scoperte. Nell’Inter chi ha fatto più strada direi che è stato Federico Dimarco, una soluzione anche per la Nazionale Italiana». Questo il pensiero di Sconcerti che, nella sua rubrica quotidiana per il portale CalcioMercato.com, elogia il prodotto italiano del vivaio nerazzurro Dimarco ma non solo. Dopo aver evidenziato i meriti del Milan nel puntare sul francese Kalulu (vivaio Olympique Lione, ndr) e l’italiano Tonali (vivaio Brescia, ndr), Sconcerti fa altri nomi. E arriva a citare quindici calciatori. Di conseguenza, la sua preannunciata “difficile” Top-10 diventa una sorta di Top-15. In cui Dimarco è l’unica vera nota positiva in casa Inter.