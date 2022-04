Sconcerti: «Sozza? Polemiche di un vecchio calcio. Inter-Roma occhio»

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la scelta di Sozza come arbitro per Inter-Roma e le possibili insidie della partita di San Siro.

SAN SIRO E POLEMICHE – Mario Sconcerti ha parlato delle polemiche per la designazione di Sozza in occasione di Inter-Roma e delle insidie della partita: «Io credo che tutti debbano arbitrare tutto, è il problema di un vecchio calcio. Sia Inter che Milan hanno avversari che possono portar via loro dei punti. Non sono partite decisive, ma sono veramente importanti. Per i rossoneri senza sapere i punti dei nerazzurri a Bologna è difficile fare previsioni, ma possono comunque vincerle tutte. Roma e Lazio sono squadre capaci di qualsiasi risultato, tanto da poter rilanciare anche il Napoli».