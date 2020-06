Sconcerti sicuro: “Coppa Italia, Napoli favorito. Ecco cosa rischia Conte”

Sabato è in programma Napoli-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia. Forti dello 0-1 ottenuto a San Siro, gli azzurri partono con un netto vantaggio sugli avversari. E anche Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il “Corriere della Sera”, sottolinea il favore degli uomini di Gattuso, evidenziando un duplice rischio per Antonio Conte.

FAVORITI – Napoli-Inter è una sfida che parte con un netto vantaggio a favore dei padroni di casa. Usciti vincenti da San Siro col risultato di 0-1, gli uomini di Gennaro Gattuso possono permettersi il lusso di gestire con più calma la partita. Sarà doveroso impostarla con un approccio diverso da quello del campionato: a inizio gennaio l’Inter uscì dal San Paolo vincendo 1-3. Prestazione straordinaria di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, chiamati a trascinare i nerazzurri a tentare l’assalto alla finale di Coppa Italia. Tuttavia, il giornalista Mario Sconcerti vede il Napoli come favorito sia per il passaggio del turno, sia per la vittoria finale: “La squadra migliore, la più adatta alla Coppa Italia, mi sembra il Napoli. Saranno partite aperte, avranno il pregio di portare risultati pesanti”.

CONTE RISCHIA – In caso di risultato negativo al San Paolo, per Antonio Conte prende forma una possibile doppia sconfitta. La mancata vittoria porterebbe infatti a salutare ufficialmente il primo possibile trofeo per l’Inter. Una duplice débâcle che, secondo Sconcerti, metterebbe addirittura in discussione l’intero lavoro di Conte nella sua prima stagione in nerazzurro.