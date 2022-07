Sconcerti: «Sfida mercato Inter-Milan? No dubbi. Dybala scelta migliore»

Mario Sconcerti, su Calciomercato.com, ha parlato del duello di mercato tra Inter e Milan. Nessun dubbio su chi lo stia vincendo. Poi una considerazione su Dybala

OPINIONI DI MERCATO − Le parole di Sconcerti su Dybala e sul Derby di calciomercato: «Sarà un Dybala animato dal riscatto. Credo che la Roma sia la soluzione migliore. Penso che Dybala non sia stato convinto dal progetto del Napoli e che non poteva aspettare ancora l’Inter. Tra Inter e Milan chi ha fatto meglio? Non c’è dubbio, non c’è gara. Finora l’Inter. Il Milan non partecipa. Ora mi sembra che De Keteleare sia molto vicino, bene, è un buon colpo ma non può bastare».