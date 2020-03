Sconcerti: “Serie A sospesa, c’Ã¨ un solo modo di seguire il calcio”

Sconcerti: “Serie A sospesa, c’è un solo modo di seguire il calcio”

All’interno della rubrica a lui riservata su “Calciomercato.com”, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato di quale possa essere la “soluzione” per far seguire il calcio durante lo stop della Serie A

SOLUZIONE – Queste le parole del giornalista Mario Sconcerti sullo stop della Serie A e non solo: «Non solo è sospeso il campionato. Molte società hanno anche mandato a casa i giocatori. Si alleneranno da soli, poi ci sarà bisogno di una nuova preparazione, quando sarà. Sembra che in questo momento di nulla l’unica attività possibile sia quella del mercato. Serve solo il telefono, non servono assembramenti. Ci si può sempre guardare negli occhi tramite Skype. Non è una mia idea, l’ha capita tutti nell’ambiente. Inutile stare fermi. Con discrezione, ma con una certa silenziosa dignità gli uomini di mercato stanno così dando slancio alle ipotesi di futuro che di solito arrivano qualche mese più tardi. Si può arricciare il naso, pensare che non è il tempo, ma si può anche dire che in fondo è l’unico modo di seguire il calcio senza farsi male e farsi dare una mano comunque a passare la nottata».