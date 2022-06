Sconcerti: «La Serie A prende i vecchi! Mkhitaryan e Matic due di 33 anni»

Mario Sconcerti ha commentato l’iniziale mercato di Serie A contraddistinto dall’acquisto di giocatori d’esperienza. In primis Mkhitaryan e Matic di Inter e Roma

MERCATO DEI ‘VECCHI’ − Sconcerti perentorio sul tipo di movimenti promossi dalle squadre di Serie A. Citazione a Inter e Roma: «La Serie A non può più prendere i grandi giocatori, così prende i grandi vecchi. I primi due acquisti sono stati due di 33 anni, Mkhitaryan e Matic, tutti e due a costo zero. Se non altro sarà un mercato divertente perché si muoveranno in tanti».

Fonte: Calciomercato.com − Furio Zara