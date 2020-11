Sconcerti: “La Serie A sta aspettando Juventus e Inter. Il Milan…”

Mario Sconcerti

Per Sconcerti la Serie A sta aspettando che Inter e Juventus trovino un loro ritmo. Il giornalista, intervenuto nel corso di “Stadio Aperto” su “TMW Radio”, mette i nerazzurri e i bianconeri sullo stesso piano, col Milan unica ad avvantaggiarsene realmente.

CLASSIFICA DA DELINEARE – Mario Sconcerti valuta le big della Serie A e le stranezze della classifica: «Mi sembra che ne stiano approfittando alcune. La Juventus non è prima, in questo momento sarebbe qualificata all’Europa League. Dopo nove anni in cui era sempre stata in testa alla classifica, salvo nel 2015 che riprese dopo, ne stanno approfittando alcune. Credo che si potrebbe approfittarne anche di più, perché complessivamente questo è un campionato che sta aspettando Juventus e Inter. Aspetta tutti, ma in particolar modo quella che è sempre stata la squadra più pericolosa. Io credo che sia stata molto avvantaggiata dal 3-0 (a tavolino contro il Napoli, ndr), parlo di classifica e non entrando nel merito della situazione, perché la Juventus dei tre confronti diretti che doveva giocare, cioè Napoli, Roma e Lazio, ha fatto due pareggi con le romane e si è presa a tavolino la vittoria col Napoli. Non ha vinto uno scontro diretto, sono mancati gli avversari che ne hanno approfittato. A parte il Milan, in buona sostanza».