Sconcerti: «Senza Lautaro Martinez per l’Inter una difficoltà irrisolvibile»

Sconcerti ritiene che Lautaro Martinez debba essere rapidamente recuperato dall’Inter, dopo un periodo non certo facile a livello di gol e prestazioni. Da Maracanà su TMW Radio il giornalista parla di cosa serva a Inzaghi per rimettersi in corsa.

RISISTEMARSI – Mario Sconcerti dà un consiglio a Simone Inzaghi su cosa serva per rilanciare l’Inter dopo l’ultimo mese negativo: «Di giocare liberamente e di parlare con forza con alcuni giocatori, primo su tutti Lautaro Martinez. Senza Lautaro Martinez l’Inter potrebbe avere una difficoltà irrisolvibile, quindi bisogna recuperarlo in fretta. Mi sembra che adesso sia proprio giù, sfiduciato: questo è il primo obiettivo. Adesso sta recuperando Joaquin Correa, che può essere un giocatore molto importante nel finale, il resto l’Inter lo sa e va bene così. Non ha tanti giocatori a disposizione, però la stagione sta andando ai momenti decisivi e bastano quelli che ci sono».