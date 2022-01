Sconcerti: «Sensi grande giocatore, ma un limite. Se parte va sostituito»

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio, sottolineando le qualità di Stefano Sensi. Il noto giornalista sportivo ha spiegato anche quale sia il suo più grande limite.

QUALITÀ E LIMITI – Questo il pensiero di Mario Sconcerti su Stefano Sensi e su una sua ipotetica partenza dall’Inter: «Dipende tutto anche da come lo sostituisci. Se vendi lui e Vecino devi prendere qualcuno. Sensi è sempre stato un ottimo giocatore, ma si è fatto continuamente male. Non è mai stato in discussione il giocatore ma il suo fisico. È un grande giocatore, ma ha questo limite».