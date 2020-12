Sconcerti: “Scudetto, mescolando 5 classifiche c’Ã¨ realtÃ  chiara. L’Inter…”

Sconcerti: “Scudetto, mescolando 5 classifiche c’è realtà chiara. L’Inter…”

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti ha parlato della lotta scudetto, che vede in corsa anche l’Inter, considerando cinque classifiche che mostrerebbero una realtà chiara

CLASSIFICHE – Queste le parole di Mario Sconcerti, all’interno del canale Spreaker di “Calciomercato.com”, sulla lotta scudetto. «Se vogliamo capire la vera classifica, dobbiamo andare più a fondo di quel che mostrano i punti. Molte squadre ne hanno molti punti perché le altre 11 sono nettamente inferiori e lasciano troppi punti alle prime. Questo camuffa la realtà delle distanze. Proviamo a capire la differenza reale. Partiamo dal dato più evidente, le sconfitte. Il Napoli ha perso 3 volte, più contro la Juve a tavolino. Con questa media nessuno ha mai vinto il campionato. Stessa cosa per Lazio e Atalanta. Una sola sconfitta per la Roma più quella a tavolino col Verona. La Roma ha perso cioè quanto l’Inter, pochissimo. Zero sconfitte per Milan e Juventus. La cesura è netta, vengono fuori solo quattro squadre».

SCUDETTO – Sconcerti prosegue sulla corsa per il titolo di campione d’Italia. «Vediamo ora i gol: Milan, Inter e Juve hanno sempre segnato, Napoli e Lazio sono rimaste una sola volta senza gol, l’Atalanta 2, Roma e Sassuolo ben tre. Il Napoli è però la squadra che ha preso meno gol e quella con la miglior differenza reti. Se mescolate i dati delle cinque classifiche considerate troverete una realtà chiara. Milan e Juve vanno bene ma senza dominio. Napoli come variabile destabilizzante del campionato, Roma molto forte con i deboli, l’Inter è la più in crescita. Le altre sono fuori».

Fonte: Mario Sconcerti – Calciomercato.com