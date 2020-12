Sconcerti: “Scudetto? La Roma gioca meglio di tutte. PuÃ² arrivare in fondo”

Sconcerti: “Scudetto? La Roma gioca meglio di tutte. Può arrivare in fondo”

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha fatto il punto sulla lotta scudetto, iscrivendo una nuova protagonista al tavolo delle pretendenti. Ospite di “TMW Radio”, Sconcerti ha incensato pubblicamente la Roma di Fonseca, dopo la vittoria di ieri sera contro il Torino

NUOVA FAVORITA? – La vittoria di ieri sera, ai danni del Torino, ha proiettato la Roma a 24 punti, tre gradini sotto l‘Inter e alla medesima quota della Juventus di Andrea Pirlo. Mario Sconcerti ha incensato pubblicamente i giallorossi, nell’economia della lotta scudetto. «È la squadra che gioca meglio – ha detto Sconcerti ai microfoni di “TMW Radio” – ha grande facilità in fase offensiva, è completa a modo suo. È una squadra intensa, a cui è rimasto un solo problema: quello di fare risultati importanti contro le dirette concorrenti. Può però arrivare fino in fondo. Non vedo squadre perfette, la Roma può diventarla.»