Sconcerti: «Scudetto? Inter e Juventus attardate. Possibilità Roma»

Sconcerti nel suo editoriale Un cappuccino con Sconcerti su Calciomercato.com, ha parlato della lotta scudetto in Serie A

DEBITI – Queste le parole di Mario Sconcerti: «In modo silenzioso la Roma sta entrando nella parte migliore del campionato. Non gioca mai benissimo, segna poco, ma è solida, ha trovato la personalità che le mancava. Ha avuto infortuni importanti tra cui Dybala e Wijnaldum, continua però a crescere in classifica. Non è ancora chiaro a cosa possa puntare, qualcosa in più sapremo domenica dopo l’incontro col Napoli. In una stagione dove per ora c’è un solo riferimento possibile, il Napoli, e in cui due favorite, Inter e Juve, sono attardate, la Roma avanza ottime possibilità. Perché è la squadra che può crescere di più. Napoli e Milan, la stessa Atalanta, sembrano da tempo al massimo dell’organizzazione, la loro classifica lo conferma. La Roma dà spesso l’impressione di aver appena cominciato. Mourinho ha risolto i vecchi problemi coprendo la difesa con due mediani che giocano in linea e avanzando Pellegrini quasi accanto agli attaccanti. Trovare Zaniolo determinante è un passo ancora fattibile, come riavere Spinazzola somigliante a se stesso. Devono per forza crescere nei gol Abraham e Belotti, perché li hanno dentro, e manca ancora parte della differenza di Pellegrini. Vincere un campionato significa avere per intero quello che si ha già dentro. Non molto di più. La Roma può averlo».

Fonte: Mario Sconcerti – calciomercato.com