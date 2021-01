Sconcerti: “Roma-Inter? Ideale per il Milan! Giallorossi favoriti in un caso”

Mario Sconcerti

Sconcerti ritiene che da Roma-Inter la favorita sia… il Milan, che giocherà questa sera (ore 20.45) contro il Torino. Queste le parole del giornalista, intervenuto nel corso di “Maracanà” su “TMW Radio”, sul big match di domani mattina.

CHI LA SPUNTA? – Questa l’analisi di Mario Sconcerti: «Roma-Inter? Io penso che sia una partita molto equilibrata, tra una squadra che gioca certamente meglio, la Roma, contro una squadra che è molto più completa. Ha molte più possibilità di trovare gioco l’Inter. Io credo che sarà senz’altro equilibrata, è una partita più per il Milan: tocca al Milan stare a guardare. Non ha una partita facile col Torino, però dovesse vincere come ha fatto spesso in questo campionato sarebbe l’ideale. Anzi: sono due momenti giusti, perché vengono gli scontri diretti dove il Milan resta a guardare. Non so dare un pronostico, perché sia l’Inter sia la Roma ogni tanto escono dal campo. Alcune partite è come se le saltassero. È una partita che va vista con piacere, ma se la Roma riesce a non subirla dal punto di vista mentale io la vedo favorita».