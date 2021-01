Sconcerti: “Roma, batti l’Inter e sarai grande! Miglior calcio in Italia”

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Sconcerti, noto giornalista sportivo italiano, intervenuto su “TMW Radio” ha parlato delle sconfitte delle milanesi facendo riferimento alla vittoria della Juventus e soprattutto alla prossima sfida di campionato tra Roma e Inter.

BIG-MATCH – Sconcerti su “TMW Radio” parla in particolare della Roma e della prossima sfida i campionato contro l’Inter: «La Juve è tornata in zona Champions ora. I due ko delle milanesi hanno riaperto la classifica, soprattutto per la Roma, che è stata quella che ha potuto guadagnare punti. E se lo merita. Sta giocando da tempo il miglior calcio d’Italia. Ma la Roma deve ancora battere una grande squadra e questo è un limite. Ma domenica ha la grande opportunità con l’Inter e poi con la Lazio. Lì si capirà se la Roma vale Milan, Inter e Juve».