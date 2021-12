Sconcerti: «Ritorno Inter e Milan importante. Villar-Vecino? Io mi terrei…»

ATTESE E MERCATO− Per Sconcerti, Correa deve dare di più all’Inter: «Joaquin Correa è più riserva degli altri, ha deciso due partite facendo due gol però non è un titolarissimo. Mi sembra che tutti possano aspettarsi di più da questi giocatori come lo stesso Zaniolo che dopo la convalescenza deve dare di più». Poi sul possibile scambio tra Inter e Roma: «Villar, l’Inter ha proposto uno scambio con Vecino. Fossi la Roma mi terrei Villar anche se non so ho i rapporti con Mourinho».

TOP FIVE − Poi Sconcerti fa un quadro del 2021: «Le cinque più importanti che sono accadute nell’anno: vittoria Europeo, il ritorno di Milano importante per il nostro calcio, non solo Inter ma anche Milan. E’ fondamentale per la crescita comune, la mancanza di Milano ha influito anche in Nazionale e nelle coppe. I dirigenti hanno scelto i giocatori, è sempre una catena. Quando hai dei risultati il merito è di chi sta in cima alla catena, dei dirigenti che hanno scelto dei nomi giusti. Il terzo evento è la nascita e la fine della Superlega, caso Salernitana. Ultima cosa, la nuova povertà del calcio in generale. Noi abbiamo avuto l’Inter in casa e il Barcellona fuori casa, le piccole che si salvano con i contributi televisivi. Le grandi società con la crisi e l’allagarsi dei debiti hanno avuto delle difficoltà. Tipo anche la Juventus che ancora deve iniziare a pagare Chiesa».