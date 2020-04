Sconcerti: “Ripresa campionato, strada sbagliata! La discussione…”

Intervenuto all’interno della rubrica a lui riservata su “Calciomercato.com”, Mario Sconcerti ha parlato della ripresa del campionato di Serie A e non solo ai tempi dell’emergenza Coronavirus

RIPRESA CAMPIONATO – Queste le parole di Mario Sconcerti sulle ipotesi sul tavolo per la possibile ripresa del campionato di Serie A e non solo. «La discussione del calcio ha preso una strada sbagliata. Si argomenta tra chi vuole riprendere e chi no, ma non è questo il punto. Tutti vogliamo si torni a giocare. Vorremo solo farlo quando saremo tutti finalmente guariti. La discussione allora dovrebbe essere su questo: “Quando saremo accettabilmente guariti, qualcuno lo sa?”. È appena di ieri l’affermazione scabrosa che forse il periodo di incubazione del virus va considerato di quattro settimane, non più di due. Cioè saltano di nuovo tutti i tempi. In realtà non sappiamo niente. Abbiamo solo capito che ci sono grandi interessi, ma sappiamo da tempo che ognuno ha i suoi problemi. O è sfuggito che gli unici che mettono i soldi nel calcio sono gli utenti, cioè contagiati e contagiabili. Pagano tutto loro, dagli stadi alle televisioni agli ingaggi. E a loro nessuno ha chiesto un parere su uno spettacolo che sarà comunque non reale. Vogliamo avere almeno la pazienza di aspettare che guariscano con calma? Che muoiano un po’ di meno?».