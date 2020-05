Sconcerti: “Ripresa calcio, ora o nemmeno a ottobre/gennaio. Protocollo…”

Intervenuto all’interno della rubrica a lui riservata su “Calciomercato.com”, Mario Sconcerti ha parlato della possibile ripresa del calcio ai tempi dell’emergenza Coronavirus

RIPARTENZA – Queste le parole di Mario Sconcerti sulla possibilità di riprendere il campionato di Serie A e non solo nel corso dell’emergenza Coronavirus. «Io non sento dentro la voglia che il calcio finisca la stagione. Mi sembra un argomento vecchio, è successo tanto tempo fa. Nel mezzo è cambiato il mondo. È difficile ricordarsi dove eravamo rimasti. Una cosa però è vera. Se non si può ricominciare adesso, non potremo farlo nemmeno a ottobre e tantomeno a gennaio. C’è una cosa che non abbiamo capito. L’Italia è una parte del tutto. Che senso avrà guarire noi se il mondo, tutto il mondo, continuerà ad essere infetto? Capite l’equivoco? È un male universale, siamo tutti interconnessi. Siamo la stessa cosa. In questo momento sono chiusi comuni, regioni, nazioni. È la nostra assenza che ci salva. Si è rovesciato il mondo e lo sarà a lungo se 7 miliardi di persone non avranno preso un vaccino. Centinaia delle nostre abitudini scompariranno nel frattempo, ma avremo l’occasione di inventarne di nuove. Certamente non basterà un protocollo a salvare il calcio. O capiamo il problema per intero o perderemo tutto».