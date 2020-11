Sconcerti: “Quest’Inter nata sbagliata. Dato troppo risalto a Conte”

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Tra i tanti argomenti trattati anche l’Inter guidata da Antonio Conte e la delicata sfida di domani contro il Real Madrid

ANALISI – Mario Sconcerti si è mostrato critico: «Credo che neanche a Milano considerino il bicchiere mezzo pieno. Non va benissimo che questo spareggio Champions sia contro una grande squadra, che lì vuole restarci. Una partita difficile, perché la cifra tecnica del Real Madrid resta comunque alta, anche all’andata si è visto che giocavano meglio. Questa è un’Inter sbagliata, e l’ho scritto in un lungo pezzo anche oggi (QUI le sue parole). Secondo me è stato anche dato troppo risalto a Conte: qualsiasi risultato era a sfavore o contro di lui. Facendo così però ci siamo dimenticati dei giocatori, che è un po’ la stessa cosa successa a Firenze con Iachini e la Fiorentina».