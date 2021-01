Sconcerti: Â«Possibile che l’Inter sia in difficoltÃ  per le decisioni della Cina?Â»

Sconcerti: «Possibile che l’Inter sia in difficoltà per...

Sconcerti: «Possibile che l’Inter sia in difficoltà per le decisioni della Cina?»

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti ha parlato delle difficoltà di Suning, gruppo proprietario dell’Inter, che sarebbero dovute alle decisioni del Governo cinese

INTER – Queste le parole su “Calciomercato.com” da parte di Mario Sconcerti sulle voci riguardo le difficoltà che starebbero interessando Suning, gruppo proprietario dell’Inter, per via delle decisioni del Governo cinese. «Ma vi sembra possibile che l’Inter sia in difficoltà estrema per le decisioni del governo di un Paese lontano e straniero? Che c’entra questo con il capitalismo nel mondo, con il calcio, con i sentimenti, le complesse organizzazioni di movimenti di fede e di comunicazione? Un Paese un giorno si sveglia e decide qualcosa che è l’opposto di quanto pensato pochi anni prima e questo ribalta un mondo a diecimila chilometri di distanza, chiude un progetto, cancella costruzioni. E’ successo con Thohir, con i cinesi del Milan, sta succedendo con Suning».

CAMBIAMENTI – Sconcerti prosegue. «Eppure noi gente abbiamo subito tutto, coglioni emeriti a cui era bastato dire che c’erano i soldi per una mancia sul mercato, pronti all’idea che la vita è un rimbalzo fortunato, non una strada da percorrere con calma e con metodo giorno dopo giorno. Ve lo devo dire, lo devo dire anche a me stesso: ha vinto la Juve, i suoi cento anni di società intoccabile durante i quali i referenti sono sempre gli stessi, per cui costruisci rapporti, certezze, complicità, fino a essere tu il centro del sistema e poi, ancora di più, a essere tu il sistema stesso. Perché tutto è cambiato intorno al calcio tranne la Juve. Impareremo mai a smettere di venderci per niente?».

