Sconcerti: “Polemiche Inter su Coppa Italia? Inutili! Stessa cosa per tutti”

Condividi questo articolo

La Coppa Italia riprenderà a breve, ma non senza prima risolvere il nodo delle date (vedi articolo). L’Inter, infatti, ha chiesto di poter anticipare la sfida con il Napoli (QUI il report azzurro) per via degli impegni troppo ravvicinati (i nerazzurri devono recuperare la sfida di Serie A contro la Sampdoria, ndr). Sconcerti – intervenuto ai microfoni di “Maracanà”, su “TMW Radio” – attacca il club nerazzurro

POLEMICHE – La Coppa Italia riprenderà a breve ma l’Inter ha chiesto di modificare la data della semifinale contro il Napoli. Mario Sconcerti ritiene che siano polemiche inutili: «Mi sembrano discussioni importanti ma inutili perché c’è poco da fare. Se questo è il calendario, devi giocare una partita in più in tempi ristretti. Non è che l’hanno costruita per te, finisce così. È tutto un calendario ammassato, non è soltanto per l’Inter, forse per l’Inter qualcosa in più. Mi sembra che stiamo cercando ormai polemiche dovunque, per qualunque argomento».

VALORE – Sconcerti parla poi del valore della Coppa Italia per tutte le semifinaliste: «Per chi può essere più importante la Coppa Italia? Credo per tutti, anche per la Juventus che deve ancora cominciare a vincere qualcosa e ha perso la Supercoppa. Gli altri perché vengono da periodi in cui non hanno vinto niente, periodi lunghi. È qualcosa che chiaramente la stagione ha sminuito perché ormai la Coppa Italia era diventata un avvenimento importante. Quindi è importante per tutti, ci rientrano tutti allo stesso modo».