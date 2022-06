Sconcerti: «Non tocca alle big avere squadre giovani! Per molti l’Inter…»

Con la rivoluzione ‘giovanile’ in ottica Italia, si è aperto il lungo dibattito sui giovani che non trovano spazio all’interno nelle grandi società. Le parole di Sconcerti su Inter, Milan e Juventus

CONTA IL TALENTO − Sconcerti nel suo editoriale parla dell’argomento giovani all’interno delle big: «Non tocca alle grandi società avere squadre con molti giovani. Può succedere, è successo quest’anno con il Milan, ma non è una regola. L’Inter con una squadra meno giovane, è arrivata ad appena due punti, molti pensano ancora fosse la più forte. Chi deve cercare di vincere deve scegliere il meglio, non il più giovane. La Juventus non cerca Strefezza, che pure è ottimo. Cerca Di Maria e Pogba».

Fonte: Calciomercato.com