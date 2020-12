Sconcerti: “Napoli superiore all’Inter. Insigne? Le regole vanno applicate”

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Napoli, e gli episodi controversi di San Siro, ai microfoni di “TMW Radio”

VITTORIA SOFFERTA – Inter-Napoli ha lasciato parecchi strascichi nel day after. I nerazzurri di Antonio Conte hanno avuto la meglio grazie ad un rigore di Romelu Lukaku. Nell’ambito di quell’episodio, Lorenzo Insigne ha offeso l’arbitro Davide Massa che ha provveduto a buttarlo fuori dalla partita. Questa l’analisi di Mario Sconcerti: «Se la parolaccia diventa ammessa perché il momento della partita è teso, diventa un inferno e tutti sono giustificati. In quel caso c’è un solo modo, che l’arbitro faccia finta di non sentire, ma non può farlo in mezzo a sette giocatori. Un capitano deve rimanere lucido in quei momenti. L’arbitro è fiscale? Ma le regole sono queste. In ogni caso, ho visto un grande Napoli, soprattutto dopo l’espulsione. Scudetto per gli azzurri? Sta perdendo troppo e contro le avversarie dirette. Mi chiedo perché è andato a basso ritmo. L’Inter è andato in difficoltà perché aveva di fronte un avversario superiore. Il Napoli non ha convertito questa superiorità in tiri in porta. La superiorità del Napoli poteva essere diversa e il resto della partita l’ha dimostrato.»