Sconcerti: “Napoli squadra ideale per la Coppa Italia! Rispetto all’Inter…”

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Nel corso del suo intervento si è parlato inevitabilmente della ripresa del campionato e della Coppa Italia in programma tra oggi e domani

RIPARTENZA – Mario Sconcerti ha parlato prima del “nuovo calcio”: «Senza il pubblico è un altro calcio, viene meno il fattore campo, lo dimostra anche la ripresa della Bundesliga. Sarà un altro tipo di calcio».

COPPA – Sconcerti ha detto la sua anche sulla Coppa Italia: «Juventus e Napoli sono favorite per completezza di squadra, ma perché non devono avere una speranza Milan e Inter? Il Napoli prima del lockdown aveva trovato una sua organizzazione di gioco, migliore di quella dell’Inter, che ha però più giocatori decisivi. Il Napoli gioca meglio dei nerazzurri e sono la squadra più naturale per questa Coppa».