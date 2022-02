Sconcerti: «Napoli-Inter la migliore da vedere. Juventus? Preso solo un punto»

Sconcerti attende Napoli-Inter sicuro che sarà una grande partita. Intervenuto a Maracanà su TMW Radio, il giornalista ha anche analizzato il distacco fra i nerazzurri e la Juventus.

LO SCONTRO DIRETTO – Mario Sconcerti dà un giudizio su Napoli-Inter: «Una partita importante. Il distacco è minimo, l’importanza delle squadre è praticamente equivalente. Credo che sarà una bella partita, l’Inter ha avuto questo stop col Milan ma ieri è ripartita anche bene. Io credo che sarà una partita prima di tutto bella, in secondo luogo ci saranno ventidue giocatori di qualità. Per cui credo che sia quasi la miglior partita che si possa vedere oggi come oggi. Il risultato? Non lo conosco, non lo so dire. Però sarà una partita molto piacevole da vedere. Sarebbe fondamentale per il titolo al Napoli se dovesse vincere? Bisogna intanto vedere come perde l’Inter, se fosse un episodio o altro. È una partita poco leggibile, possono succedere tante situazioni tattiche diverse e quasi opposte».

INSEGUIMENTO – Sconcerti valuta se la Juventus può tornare in corsa per vincere la Serie A: «In tre mesi ha recuperato un punto all’Inter, che ha una partita in meno. Recuperarne otto sono tanti, sono praticamente tre partite e in più ne ha un’altra da giocare l’Inter. Diventa un vantaggio enorme, su quello che rimane da giocare: non riesco a immaginarlo. Però, certamente, è una squadra importante e interessante che si sta formando. Secondo me può fare bene in Champions League, oltre che entrare nei primi quattro posti in Italia. Però per lo scudetto non ce la vedo l’Inter a perdere quattro partite su quindici».