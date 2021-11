Sconcerti: «Napoli dominato da Inter. Scudetto se lo giocano le 3 migliori»

Mario Sconcerti ha parlato dell’Inter, vittoriosa nella partita giocata contro il Napoli e della lotta scudetto tra nerazzurri, azzurri e Milan.

SCUDETTO – Queste le parole a Calciomercato.com da parte di Mario Sconcerti sulla lotta scudetto. «Si è aperta una crepa nella corsa scudetto? Sì, ora se lo giocano le tre squadre migliori. Anzi, ti dico che i quattro punti di distacco dell’Inter dalle due di testa sono tanti rispetto alla qualità della squadra di Inzaghi, dovrebbero essere meno».

NAPOLI DOMINATO – Sconcerti sulla differenza tra la sconfitta del Milan a Firenze e quella del Napoli a San Siro. «Poca, erano entrambe andate troppo forte prima. Il Milan ha comunque un punto in più rispetto all’anno scorso, quando era primo in classifica. Il Napoli sta segnando meno e subisce di più, questo è un problema. Il Napoli è stato dominato dall’Inter perché gli è mancata la personalità, o comunque il coraggio, come dice Spalletti».

INTER – Sconcerti sulla vittoria della squadra nerazzurra su quella azzurra. «L’Inter per un’ora ha giocato un calcio di alta qualità? Sì, certo. L’Inter ha ritenuto inaccettabile il risultato, si è messa a correre il doppio. Ripeto: i quattro punti di distacco da Napoli e Milan sono comunque un eccesso, ma forse era normale una partenza un po’ più lenta dell’anno scorso, era normale perché comunque Inzaghi doveva prendere le misure. A Conte il calo capitò in primavera, ma se ricordi vinceva comunque 1-0».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara