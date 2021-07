Sconcerti: «Milan bravo a non trattare con Calhanoglu. Mentalità corretta»

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Tra i temi toccati, anche la questione Hakan Calhanoglu che ha deciso di non rinnovare con il Milan per accasarsi all’Inter.

SCELTA GIUSTA – Queste le parole di Mario Sconcerti sulla questione del mancato rinnovo tra il Milan e Hakan Calhanoglu, con il turco che si è accasato all’Inter: «Il Milan ha fatto una cosa enorme quando non ha voluto trattare con Donnarumma e Calhanoglu. I giocatori sono sempre liberi, i rossoneri sono stati bravi perché, non riuscendo ad arrivare a certe cifre, ha deciso di lasciare liberi i calciatori. Non arrivano a certe cifre, non è niente di male. La loro mentalità è molto corretta, sono decisioni che non dipendono da loro».