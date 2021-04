Sconcerti: «Milan a Natale vicinissimo all’Inter. Era un gruppo magico!»

Mario Sconcerti, noto giornalista del “Corriere della Sera”, ha commentato il distacco tra Inter e Milan, maturato soprattutto nei primi mesi del nuovo anno, ai microfoni di “TMW Radio”

GAP – Tra Milan e Inter si sta aprendo un divario importante in ottica scudetto. I rossoneri di Stefano Pioli hanno certificato la loro crisi cadendo in casa della Lazio ieri sera. Ne ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: «Al Milan sta succedendo quanto non era accaduto finora, forse pagano persino l’eccesso di interventi a gennaio. Era come un gruppo magico, andava toccato meno possibile. Mi sembrano sfiniti, stanchi: hanno fatto un campionato di corsa dal post-Covid a questo. Il crollo oggi è diventato evidente, gli sono venuti meno i grandi capisaldi di questi ultimi gironi. Il Milan arranca, ora ha difficoltà anche in trasferta. La condizione però mi sembra poco recuperabile: le partite sono cinque e c’è qualche scontro diretto. La cosa va considerata aperta. A Natale avevano 5-6 punti più dell’Inter, ne hanno persi una ventina. La flessione è importante e ti fa chiedere se era più vicino al vero il Milan di prima o quello di ora?».