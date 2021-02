Sconcerti: «Se metti Messi nell’Inter diventa perfetta! Manca il top player»

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Per Sconcerti all’Inter servirebbe… Messi. Il giornalista, intervenuto a “TMW Radio”, vede nell’argentino in scadenza di contratto col Barcellona (e destinato ad andare via a parametro zero) il colpo che porterebbe i nerazzurri a un altro livello di qualità.

FANTAMERCATO? – Per Mario Sconcerti c’è un giocatore che può spostare gli equilibri in tutto e per tutto: «Se tu prendi Lionel Messi e lo metti nell’Inter ne fai una squadra assolutamente perfetta! Messi al posto di Christian Eriksen o Arturo Vidal: certo, devi alzarlo di venti metri, ma gli avversari non sanno chi marcare. Avresti una squadra veramente completa: noi sopravvalutiamo la difesa, che ha un problema di ordine con quattro giocatori che difendono e sette che attaccano. Con Marcelo Brozovic e i tre difensori, più Nicolò Barella, in cinque si difende contro chiunque. D’altronde, con Romelu Lukaku e Messi dall’altra parte, devono fermarsi quattro avversari lì. Ma avrebbe il grande giocatore: quello che manca all’Inter è il top player, che è difficile trovare oggi. Già ha avuto fortuna trovando Barella».