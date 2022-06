Sconcerti: «Mercato Inter, Inzaghi cambierà poco! Con Dybala gioca così»

Sconcerti ospite sulle frequenze di TMW Radio ha commentato il mercato dell’Inter, in particolare il possibile arrivo di Paulo Dybala e come potrebbe cambiare la squadra di Simone Inzaghi in base al mercato.

MERCATO INTER – Mario Sconcerti commenta il mercato nerazzurro e le possibili scelte di formazione di mister Simone Inzaghi: «Per ora l’Inter sta facendo una campagna raffinata, con colpi importanti. Vedremo alla fine del mercato. Simone Inzaghi credo abbia da cambiare poco per il suo schema. Dybala va considerato nei 13 titolari. Credo che il 3-4-1-2 sia lo schema fisso. Quello che resta da capire è che servono due centrocampisti come Brozovic e Barella. O qualcuno fa un sacrificio e scala sull’esterno o la presenza di Dybala elimina o uno degli esterni o Calhanoglu».