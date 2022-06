Sconcerti: «Mercato a parametro 0 non ingegno, disperazione! Lukaku…»

Sconcerti nel suo editoriale, oggi, pubblicato su Calciomercato.com, ha parlato del mercato dei parametri zero, citando in particolare Romelu Lukaku.

A PARAMETRO ZERO – Secondo Mario Sconcerti, i colpi a parametro zero non sono frutto di ingegno da parte delle dirigenze bensì colpi della disperazione: «Questo mercato a costo zero sta diventando interessante e assomiglia molto a una salvezza in calcio d’angolo. È chiaro che non scegli chi vorresti, ma dentro a una lista di convenienze, che però ormai sono tante tanto quelle che costano care. Non so dove si andrà, è chiaro che aumenteranno molto gli ingaggi, ma diminuiranno le spese. Non è un colpo di ingegno, assomiglia più alla memoria di una disperazione, non so dirvi. È assurdo che il Chelsea dia in prestito Lukaku dopo quello che è costato. Così, quelli che fino a poco tempo fa chiamavamo traditori perché non rinnovavano, oggi sono la grande maggioranza e l’ultima consolazione. Presto i giocatori abbrevieranno anche i contratti».