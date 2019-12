Sconcerti: “Margini di crescita Inter? Pochi! Conte dÃ  il meglio subito”

Sconcerti: “Margini di crescita Inter? Pochi! Conte dà il meglio subito”

Sconcerti si esprime sull’Inter rispondendo alle domande di «100° Minuto» su “Calciomercato.com”. Il giornalista ha un pensiero chiaro sulla squadra di Conte

TUTTO E SUBITO – A Mario Sconcerti viene chiesto che margini di crescita veda nella squadra nerazzurra: «Non molti, per la verità. Antonio Conte è un allenatore che dà tutto il meglio subito, la sua forza non si basa sul gioco ma sulla grande empatia che sa creare con la squadra. E questo l’ha già fatto in maniera eccellente. Conte il grande risultato lo dà subito, al primo anno. Credo sarà così anche con l’Inter».

NUMERI – Sconcerti dà le sue percentuali per la vittoria finale dello Scudetto: «È una corsa a tre. Al momento direi 35% Juventus, 35% Inter e 30% Lazio».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara