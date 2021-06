Sconcerti: «Lukaku migliore centravanti attuale, il nuovo viene da 2»

Mario Sconcerti ha parlato del ruolo di centravanti dicendo la sua anche sui migliori e mettendo ora in cima Romelu Lukaku.

GRANDI CENTRAVANTI – Queste le parole ai microfoni del canale Spreaker di “Calciomercato.com” da parte di Mario Sconcerti. «E’ tempo di chiedersi perché sono sempre meno i grandi centravanti. Non parlo di Mbappe o Isak, Embolo, quelli sono attaccanti puri, non grandi centravanti. Parlo della genia Ibrahimovic, quella di Lewandowski, Dzeko, Giroud, Higuain, Cavani, Suarez, tutti ormai vecchi senza ci sia stato un ricambio».

ALTRI CENTRAVANTI – Sconcerti ha continuato. «La Francia ha dovuto richiamare Benzema dopo due anni e mezzo, fra l’altro nemmeno lui un ragazzo. Guardiola ha giocato senza Aguero e senza nessuno al suo posto. All’Europeo non ci sono segnali di altri centravanti, anzi, la Germania paga il flop di Werner, l’Inghilterra aspetta ancora Keane».

MIGLIORE – Sconcerti ha detto la sua sul nome del migliore. «Il migliore attuale è di gran lunga Lukaku, il nuovo viene da Haaland e Vlahovic. Perché sta scomparendo un mestiere? Credo sia colpa del gioco sempre più manovrato e palla a terra. Non è un difetto, ma forma giocatori diversi. La predisposizione al possesso ha definitivamente orientato il gioco sui centrocampisti. Oggi il calcio è fatto in pratica da dieci mezz’ali, possibilmente di qualità, ognuno nel suo spazio. Il centravanti ha il compito più di smistare che di concludere. Quindi diventa un’altra cosa. E’ un problema reale perché è di tutti. E’ come fosse davvero finita una scuola».

Fonte: Calciomercato.com – Mario Sconcerti