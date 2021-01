Sconcerti: “Lukaku? Lautaro Martinez fa la differenza. Un dato lo dimostra”

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Lautaro Martinez non farà sentire la (possibile) assenza di Lukaku in Sampdoria-Inter (domani alle 15.00). Ecco la motivazione di Mario Sconcerti a “TMW Radio”.

CERTEZZE – Romelu Lukaku partirà dalla panchina in Sampdoria-Inter di domani (ore 15.00). Tuttavia, secondo Mario Sconcerti questo è un falso problema. Ecco le sue parole: «Il fatto che manchi Lukaku vuol dire molto. Però ricorderei un dato che si dimentica spesso: Lautaro Martinez di gol puri, senza rigori, ne ha fatti 9, uno solo in meno di Ronaldo. L’Inter quindi sia capace di andare avanti e fare gol: Lautaro Martinez mi sembra in condizioni ottime. È uno di quei pochi giocatori che fanno la differenza. Difficilmente l’Inter perderà l’occasione, anche perché vale come uno scontro diretto: Milan-Juventus è come una partita a tre».