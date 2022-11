Sconcerti: «Lukaku? Fermo da 4 mesi, ora non può succedere una cosa!»

Lukaku finora al Mondiale ha giocato solo un quarto d’ora nell’ultimo match perso dal Belgio con il Marocco. Secondo Mario Sconcerti, il numero 90 dell’Inter e Vlahovic sono due casi diversi. Anche il serbo non sta giocando per via di un fastidio. Di seguito le sue dichiarazioni a TMW Radio

CASI DIVERSI – Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic finora non sono stati protagonisti al Mondiale in Qatar, entrambi per via di un infortunio. Secondo Mario Sconcerti sono due casi diversi: «Assenti al Mondiale? Credo siano due casi diversi. Lukaku è fermo da 4 mesi e non può riprendere a giocare improvvisamente con la stessa scioltezza di prima. Vlahovic ha un infortunio fastidioso, la pubalgia pensi di superarla ma poi ricomincia, è traditrice».