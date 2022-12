Sconcerti: «Lukaku deludente? Pesa 100 chili, è normale un recupero lento!»

Sconcerti valuta le prestazioni degli attaccanti dell’Inter, Lukaku e Lautaro Martinez, al Mondiale. Nel corso del suo intervento a TMW Radio, il giornalista si è soffermato sulla condizione fisica dell’attaccante belga. Di seguito le dichiarazioni nella trasmissione radiofonica.

– Mario Sconcerti dice la sua sul percorso al Mondiale degli attaccanti dell’Inter, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Durante l’intervento a TMW Radio, il giornalista afferma: «Lautaro e Lukaku non hanno fatto un gran Mondiale. Nonostante questo, però, restano due grandi giocatori. Sapevamo che il belga ci avrebbe messo del tempo per riprendersi dopo il problema fisico. Pesa 100 chili, è normale che recuperi lentamente dagli infortuni». Questo il parere di Sconcerti, espresso nel corso della trasmissione radiofonica, sulla ripresa fisica di Big Rom. Intanto, l’attaccante sembra pronto a riunirsi al gruppo dell’Inter per la preparazione invernale (vedi articolo).