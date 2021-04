Mario Sconcerti, giornalista del “Corriere della Sera”, ha commentato l’evoluzione dell’Inter di Antonio Conte, e le lacune del calcio italiano, ai microfoni di “TMW Radio”

SIMBIOSI – L’Inter sta preparando la sfida con il Napoli, in programma domenica sera (QUI la probabile nerazzurra). La strada verso lo scudetto sembra tracciata e il lavoro di Antonio Conte è sotto gli occhi di tutti. Ne ha parlato anche Mario Sconcerti, ai microfoni di “TMW Radio”: «Conte in cosa ha migliorato l’Inter? Anzitutto è migliorato lui. Rispetto al primo scudetto con la Juventus, lo trovo una persona totalmente diversa. E poi lavora in una società in cui è fondamentale, mentre alla Juventus gli chiedevano semplicemente di allenare. Non è un caso che quando si sono ammalati tutti e il presidente non c’è stato, lui è diventato l’Inter in maniera completa».

MIGLIORAMENTI – Anche sulle lacune del calcio italiano, in ottica europea, Sconcerti sembra avere le idee chiare: «Abbiamo perso tanti anni dietro al possesso palla, nella convinzione che tenendo la palla si controllasse la partita, ma non è così. Si imita male Pep Guardiola e in ritardo di dieci anni. Non ci siamo nemmeno accorti che non gioca più così nemmeno Guardiola. Ci teniamo il possesso palla perché così evitiamo di pensare. Ma la qualità di base devi riuscire ad abbinarla alla velocità. Devi essere veloce con la palla e col pensiero, e per questo gioco di prestigio ci vuole tanta qualità. E poi ci vuole fisico».