Sconcerti: “L’Inter svolta le partite con le sostituzioni. Sui 5 cambi…”

Sconcerti si è soffermato ai microfoni di “TMW Radio”, trattando il tema delle cinque sostituzioni. Il giornalista cita anche l’Inter per sottolineare la profondità della rosa nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni odierne

TROPPE SOSTITUZIONI? – Ecco le parole di Mario Sconcerti: «Per me i cinque cambi creano una disparità enorme per tutti. Quattordici giocatori la Lazio li avrebbe, sedici no. Gli avversari, come l’Inter su tutte, cambia le partite con i sostituti. Uno dei pregi di questo mercato è che sta dimostrando ai grandi giocatori che bisogna stare molto attenti o si rischia di rimanere prigionieri dei propri ingaggi. Gotze, che ha deciso il Mondiale 2014, che rimane fuori a 28 anni dal giro è un esempio…».