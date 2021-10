Sconcerti: «L’Inter mi sta piacendo, ma il Milan è più pronto. Pioli…»

Mario Sconcerti, giornalista, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter, al terzo posto in questo primo scorcio di campionato. Il giornalista, ai nerazzurri, preferisce il Milan di Pioli

GRIGLIA – Queste le parole di Mario Sconcerti: «L’Inter mi sta piacendo in questo inizio di campionato, ma il Milan è più pronto. I rossoneri hanno imparato di fare i gol facili, prima li facevano solo con Ibrahimovic, adesso hanno imparato a fare a meno dei gol dello svedese. Secondo me l’allenatore migliore di questo inizio del campionato è stato Pioli. Con lui Spalletti, e non è un caso: sono le due squadre che hanno cambiato meno».