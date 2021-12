Sconcerti: «Juventus, serie interrotta. Conte ha chiuso ciclo con l’Inter»

Mario Sconcerti ha parlato delle difficoltà della Juventus dicendo la sua sulla serie interrotta dei bianconeri determinata anche dall’Inter di Antonio Conte.

DIFFICOLTÀ – Queste le parole di Mario Sconcerti all’interno del canale Spreaker di Calciomercato.com. «Quando si parla delle difficoltà della Juve (parlo di calcio, non dell’inchiesta giudiziaria) dimentichiamo due cose. La prima è che dopo aver vinto nove campionati, è inevitabile avere stagioni molto meno brillanti, qualunque siano le ragioni che le causano. La seconda è che si dovrebbe ogni tanto perdere di vista il presente e cercare di mettere insieme più dati. La Juve ha vinto in un secolo quanto Milano, intesa come somma di Inter e Milan».

VITTORIE – Sconcerti ha continuato. «La Juventus e Milano hanno dominato dagli anni sessanta lasciando poca aria agli avversari. Dieci anni fa Milano è scomparsa dalla competitività del calcio. L’inflazione di ingaggi e mercato ha convinto all’addio Berlusconi e Moratti lasciando la Juve senza avversari. E la Juve ha vinto tanto da stancarsi del campionato. Tanto che Allegri e Sarri sono stati cacciati dopo averlo vinto».

CICLO – Infine Sconcerti ha concluso. «La serie si è interrotta quando Milano è tornata. Conte ha aperto il ciclo e Conte lo ha chiuso con l’Inter. E’ sbagliato dare la colpa a un mercato nato male o pensare di essere noi al centro di tutto il mondo. A determinare sono state decine di cose lontanissime fra loro. E’ una sciocchezza inutile prendersela adesso con Kulusevski o Morata. È cambiato un mondo. E cambierà ancora, alla faccia di qualunque tecnico e giocatore».

Fonte: Calciomercato.com – Mario Sconcerti