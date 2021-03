Sconcerti: «La Juventus può recuperare l’Inter? Ha praticamente tre partite»

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Sconcerti non crede che la Juventus, che sta battendo lo Spezia, possa riprendere l’Inter. Il giornalista, nel corso di “Stadio Aperto” su “TMW Radio”, ribadisce come per lui i bianconeri siano troppo staccati.

STATISTICA DA CONFERMARE – L’Inter, prima dell’inizio di questa giornata di Serie A, aveva dieci punti di vantaggio sulla Juventus con una partita in più, quella che i bianconeri dovranno recuperare col Napoli. Ora la squadra di Andrea Pirlo sta battendo lo Spezia e va a -7 dai nerazzurri con lo stesso numero di gare giocate. Per Mario Sconcerti resta troppo: «Il massimo dei punti recuperati alla prima, negli ultimi vent’anni, fra la ventiquattresima giornata e la trentottesima è cinque. Cioè: quella che stava dietro la prima al massimo ha recuperato cinque punti. Questo è un dato scientifico, una cosa statistica. Quindi i sette eventuali punti, dai dieci che possono diventare sette, sono già troppi. Sono praticamente tre partite, sette punti presi a una grande squadra ci vorrebbe almeno una crisi e su dieci-dodici partite. Se voi andate a vedere il cammino delle grandi squadre, in questo caso dell’Inter, non li perde facilmente».