Sconcerti: «Juventus? Inter e Milan più complete. Barella uno dei top 2»

Mario Sconcerti ha parlato della lotta scudetto nel campionato di Serie A dicendo la sua su Inter, Milan e Juventus ed anche su Barella.

SCUDETTO – Queste le parole su Calciomercato.com da parte di Mario Sconcerti sulla corsa scudetto. “Ha ragione Pioli a non sapere se ci siano squadre più forti del Milan in Italia. Il Milan continua a cambiare quasi giorno dopo giorno. Si sta compiendo, come Tonali e Diaz. Non ricordo squadre così giovani e così competitive. Quando il livello del campionato scende, i giovani di qualità valgono il doppio, assimilano di più e parlano tutti un linguaggio tecnico diverso. Il Milan ha tutto per vincere lo scudetto, ma non è il solo. L’Inter è una squadra più pronta, ha giocatori capaci di farle vincere una partita anche quando la squadra rallenta“.

RIMONTA – Sconcerti sulle possibilità di rimonta da parte della Juventus. “Non credo a una rimonta della Juve, non perché non sia possibile, ma perché Inter e Milan mi sembrano più complete. Tonali e Barella in questo momento sono i migliori del campionato. Osimhen il giovane più interessante. Il Napoli ha un gioco di squadra e individuale, ha tutti attaccanti che puntano l’uomo e lo saltano. Più questo centravanti alieno che trova spazi nel bosco anche solo muovendosi. Nessuna tra Milan, Inter e Napoli, le tre vere squadre in corsa, ha molte riserve a metà campo, tutte e tre hanno tecnici che non hanno mai vinto uno scudetto. Credo che stavolta dovranno imparare a farlo“.

Fonte: Calciomercato.com – Mario Sconcerti